ПЕКИН, 9 июн — ПРАЙМ. Крупнейшая авиакомпания Гонконга Cathay Pacific приостановила торги на Гонконгской фондовой бирже, следует из опубликованного заявления на сайте биржи.

"По запросу компании Cathay Pacific Airways Limited торги ее акциями на Гонконгской фондовой бирже будут приостановлены с 9.00 вторника 9 июня 2020 до публикации объявления, связанного с внутренней ситуацией в компании", — говорится в сообщении.

Решение компании произошло на фоне убытков из-за введенных транспортных ограничений на фоне эпидемии COVID-19.

Еще до эпидемии авиакомпания потерпела большие финансовые убытки и была под политическим давлением из-за массовых антиправительственных протестов, к которым присоединилась и часть работников авиакомпании.