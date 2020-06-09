МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник утром показывают слабую динамику, поскольку инвесторы предпочитают сохранять осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.46 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,14%, или на 2,45 доллара — до 1702,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,16% — до 17,865 доллара за унцию.

В центре внимания рынков предстоящая встреча ФРС США, которая запланирована на 9-10 июня. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.

Снижение курса доллара перед заседанием оказывает некоторую поддержку золоту, поскольку металл становится дешевле для держателей иностранной валюты.

При этом ограничивает рост стоимости золота тот факт, что участники рынка отдают предпочтение более рисковым активам на волне надежд на скорое восстановление экономики, а золото традиционно считается более надежным.

"Учитывая энтузиазм в отношении активов, подверженных риску и росту, мы можем увидеть давление на золото во время сессии, но, с другой стороны, более слабый доллар США оказывает поддержку", — сказал агентству Рейтер главный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).