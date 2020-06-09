МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник днем на фоне укрепления курса доллара к большинству основных мировых валют и на опасениях переизбытка предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,94% — до 40,01 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов вторника показатель кратковременно опускался ниже отметки 40 долларов за баррель впервые с 5 июня, когда перед встречей ОПЕК+ цена нефти марки Brent выросла на 5,78%. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,54% — до 37,2 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывает курс доллара, который укрепляется по отношению к большинству мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,31%, до 96,92 пункта.

Трейдеры также продолжают отыгрывать заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана о том, что дополнительное сокращение добычи нефти Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта было сделано только на один месяц, то есть на июнь. Эти страны и Оман в июне сокращают добычу нефти дополнительно к своей квоте по ОПЕК+, общий дополнительный объем составляет около 1,2 миллиона баррелей в сутки.

"Небольшое укрепление доллара оказывает давление на цены на нефть. Также перспектива увеличения добычи в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ и Омане в июле не способствует росту цен", — сказал агентству Рейтер аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

В то же время участники торгов следят за ситуацией в Ливии, где, по данным СМИ, добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Шарара остановлена спустя всего несколько дней после ее возобновления.