МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы коррекционно опускаются во вторник, после того как накануне американские биржи закрылись ростом более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,88%, до 27289 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 9852,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 3203,12 пункта.

Трейдеры фиксируют прибыль после того, как на предыдущей торговой сессии американские фондовые индексы выросли более чем на 1%. Индекс NASDAQ, в свою очередь, поднялся до нового исторического рекорда в 9924,75 пункта. Оптимизм трейдеров поддерживался надеждами на восстановление экономики после сильной статистики по рынку труда. Так, в прошлую пятницу стало известно, что безработица в стране в мае неожиданно снизилась до 13,3% с апрельских 14,7%.

В то же время инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в рамках которого будет принято решение по процентной ставке. По данным CME Group, 83,6% аналитиков ожидают, сохранения ставки на уровне в 0-0,25% годовых, остальные 16,4% ожидают повышения ставки до 0,25-0,5% годовых. Кроме того, регулятор опубликует свои новые прогнозы по перспективам развития экономики.