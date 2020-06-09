МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июнь) 16,4%  
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -2%  
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,9% -0,5%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 3,3% 2,7%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май) -3,1% -3,3%
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,4% 1,3%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,4% -0,1%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,8% -0,1%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге -1,765 млн барр  
16:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -2,077 млн барр -1,45 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,739 млн барр  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (май) -738 млрд долл -625 млрд долл
21:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Заявление FOMC    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за май 2020    
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB АФК Система — телеконференция менеджмента    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за май 2020    
  RUB Юнипро — ГОСА (реестр закрыт 18.05.2020, в заочной форме) 0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018 0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 22.06.2020) — див-д 2019
  RUB Корпорация ИРКУТ — СД (рекоменд. по див-дам 2018 и вопрос увеличения УК) 0 — див-д 2018  

 

 

 