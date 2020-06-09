МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник опускаются в рамках коррекции в пределах примерно 1,3% после роста с начала месяца, рынки ожидают в среду статистику по инфляции в США и итоги заседания Федрезерва, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.52 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,31%, до 27211,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 9889,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,06%, до 3198,14 пункта.

С начала месяца индексы США выросли в среднем на 5-9% на оптимизме по прогнозам восстановления экономики после спада, вызванного коронавирусом. Оптимизм был связан с тем, что в мире продолжают ослаблять карантинные ограничения и принимать меры поддержки экономики в кризисный период.

"Поскольку S&P 500 пока показывает сильный рост, можно всегда ожидать периодические короткие этапы фиксации прибыли", — приводит агентство Рейтер мнение вице-президента по торговле и деривативам Charles Schwab Рэнди Фредерика.

Между тем рынки ждут очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 9-10 июня. По итогам заседания регулятор примет решение о величине учётной ставки, обнародует экономические прогнозы, а позднее с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. По данным CME Group, 85% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 15% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% годовых. Днем ранее сохранения ставки ожидали 87,9% аналитиков, а повышения — 12,1%.

В среду также станут известны данные по годовой инфляции в США. Аналитики прогнозируют ее замедление в мае до 0,2% с 0,3% в апреле.