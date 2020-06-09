МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Нефть продолжает дешеветь во вторник, но уже более низкими темпами, чем ранее днём, в то время как инвесторы оценивают возможность роста предложения этого сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.57 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,61%, до 40,55 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,63%, до 37,95 доллара за баррель. Ранее днем эти котировки падали на 2-2,5%, при этом стоимость Brent кратковременно опускалась ниже 40 долларов, впервые с 5 июня, когда перед заседанием ОПЕК+ цена нефти этой марки подскакивала почти на 6%.

Инвесторы, с одной стороны, обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана, из которого можно было понять, что дополнительное сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ — это "разовая акция".

Саудовская Аравия, а также ОАЭ, Кувейт и Оман решили дополнительно сократить свою добычу нефти в июне на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

В то же время трейдеры в целом оценивают как возможность для наращивания добычи в Северной Америке итоги заседания ОПЕК+, в рамках которого было принято решение о продлении майской договоренности о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до апреля 2022 года включительно.

"Здоровый" уровень цен может привести к возобновлению добычи в других странах, таких как США и Канада… Если там будет расти объем добычи, цены, конечно же, окажутся под ударом", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Rystad Energy Бьернара Тунхойгена (Bjornar Tonhaugen).