АФИНЫ, 9 июн — ПРАЙМ. Греция во вторник разместила на международных финансовых рынках десятилетние облигации на 3 миллиарда евро под 1,55% годовых, говорится в сообщении Афинской биржи.

Книга заявок была открыта во вторник утром, спрос составил 15,75 миллиарда евро.

Первоначальная процентная ставка по выпуску была установлена на уровне среднего свопа + 170/175 б.п., то есть от 1,65% до 1,70%, поскольку средний своп на 10 лет в настоящее время установлен на уровне —0,05 базисных пункта. Затем она снизилась, окончательная процентная ставка составила 1,55% (160 базисных пунктов плюс средний своп).

Срок погашения – 18 июня 2030 года.

Это второй выход Греции на финансовые рынки в период пандемии. До этого Греция разместила 15 апреля семилетние облигации на 2 миллиарда евро под 2% годовых.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов.

В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.

Греция в марте 2019 года впервые за девять лет выпустила десятилетние гособлигации, доходность их составила 3,90% при фиксированном годовом купоне. В 2006 году выпускались десятилетние облигации с доходностью 6,95% годовых.