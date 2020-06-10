События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июня
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|USD
|США — Доклад Министерства финансов США
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май)
|-21%
|-24%
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (2кв2020)
|-17,2
|8:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2020)
|-2,3%
|-2,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|-0,3%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,877 млн
|1,55 млн
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|-1,3%
|0,1%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.06)
|563,9 млрд долл (на 29.05)
|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Газпром нефть — ГОСА (реестр закрыт 18.05.2020, в заочной форме)
|22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018
|18,14 (1П2019) + 19,82 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Ленэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 29.05.2020)
|0,0352 (ао), 11,1364 (ап) — див-д 2018
|0,0947 (ао), 13,6228 (ап) — див-д 2019
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2019)
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) + 0,5 (фин) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20200610/831607088.html