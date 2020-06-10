МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Доллар в среду вечером ускорил темпы удешевления к основным мировым валютам, трейдеры продолжают ждать итоги июньского заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару рос до 1,1355 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,134 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,23 иены со 107,72 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 96,13 пункта, днем показатель снижался примерно на 0,1%.

Трейдеры продолжают ожидать результаты очередной двухдневной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, мероприятие проходит 9-10 июня. Позднее в среду регулятор объявит свое решение по ставке, а после на пресс-конференции выступит глава центробанка Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 85% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 15% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.

Инвесторы также оценивают внутреннюю статистику по США. Так, годовая инфляция в стране в мае составила 0,1% при прогнозе в 0,2%, в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,1%, как и ожидали аналитики.