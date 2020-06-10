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МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ//прайм. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор снова сохранил базовую ставку после того как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

"Текущий кризис в сфере… здравоохранения окажет значительное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе, и представляет значительные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе", — сообщил регулятор.

ЦБ ожидает, что ставка останется на текущем уровне до тех пор, пока Федрезерв не будет уверен, что экономика прошла через последние события и находится на пути достижения своих целей по занятости и стабильности цен.