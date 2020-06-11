МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май) -22% -32% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (2кв2020) -17,2 -52,3 (факт)
8:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2020) 0,4% 2% (факт)
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) -0,3% -0,1%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,877 млн 1,55 млн
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) -1,3% 0,1%
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.06) 563,9 млрд долл (на 29.05)  
  RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Газпром нефть — ГОСА (реестр закрыт 18.05.2020, в заочной форме) 22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018 18,14 (1П2019) + 19,82 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.06.2020) — див-д 2019
  RUB Ленэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 29.05.2020) 0,0352 (ао), 11,1364 (ап) — див-д 2018 0,0947 (ао), 13,6228 (ап) — див-д 2019
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2019) 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) + 0,5 (фин) — див-д 2018  

 

 

 