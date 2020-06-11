МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов значительно снижается к доллару и евро, американская валюта уже на старте торгов подскочила выше 69 рублей впервые с 4 июня, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск четверга рос на 63 копейки – до 69,13 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 78,48 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,43% — до 40,3 доллара за баррель.