МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы резко снижаются на открытии торгов в четверг на фоне пессимистичных прогнозов по экономике США Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам очередного заседания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,65%, до 6158,7 пункта, французский CAC 40 — на 3%, до 4904,29 пункта, немецкий DAX — на 2,9%, до 12174,06 пункта.

В четверг резко обострились опасения за перспективы американской экономики, которая является крупнейшей в мире. Поводом для пессимизма инвесторов послужили заявления ФРС США, которая заметно ухудшила прогнозы по ВВП и безработице крупнейшей мировой экономики на 2020 год. Так, прогноз по ВВП США ухудшен до падения на 6,5% с декабрьского прогноза роста на 2%, а прогноз по безработице — до 9,3% с декабрьских 3,5%.

В то же время трейдеры обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever объявил в четверг до открытия торгов, что планирует упростить структуру группы, объединив два своих юридических лица в рамках единственной материнской компании Unilever PLC. Акции компании на бирже в Лондоне дорожают более чем на 1%.