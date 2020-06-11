МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля днем в четверг снижается к доллару и евро на ухудшении внешнего фона после прогнозов ФРС США по экономике страны, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.21 мск четверга рос на 39 копеек — до 68,89 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 78,42 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,47% — до 40,7 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля начал торги четверга с падения, при этом доллар на открытии торгов уже смог пробить отметку в 69 рублей впервые с 4 июня и подняться до 69,26 рубля. Курс евро также подскакивал к максимумам с 4 июня – до 78,58 рубля.

Рубль после решения ФРС по ставке взял в среду реванш и к закрытию торгов в 20.50 мск на Московской бирже укрепился на 9 копеек против доллара.

Однако в четверг отечественная валюта, как и валюты развивающихся рынков, попала под распродажи на фоне ухода инвесторов из рисковых активов после прогнозов ФРС США по экономике страны. К текущему моменту турецкая лира к доллару снижается на 0,02%, индийская рупия — на 0,25%, мексиканский песо — на 2,02%, южноафриканский ранд — на 0,38%, при этом малазийский ринггит растет на 0,18%.

В четверг резко обострились опасения за перспективы американской экономики, которая является крупнейшей в мире. Поводом для пессимизма инвесторов послужили заявления ФРС США, сделанные в среду. Федрезерв заметно ухудшил прогнозы по ВВП и безработице крупнейшей мировой экономики на 2020 год. Так, прогноз по ВВП США ухудшен до падения на 6,5% с декабрьского прогноза роста на 2%, а прогноз по безработице — до 9,3% с декабрьских 3,5%.

Кроме того, на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих регулятора глава ФРС Джером Пауэлл не исключил, что дно экономического кризиса пройдено.

"Мировые рынки перешли к снижению после комментариев ФРС о наличии серьезных рисков и необходимости длительной поддержки экономики", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Дополнительное давление на рублевые активы оказала информация о том, американские законодатели предложили ввести жесткие санкции в отношении реальных противников США, к которым они отнесли Россию, Китай и Иран. Правда, учитывая историю последних лет, подобные инициативы не имеют продолжения, однако с приближением ноябрьских выборов американского президента внешнеполитические риски для России могут увеличиться", — обращает внимание Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта может завершить текущую неделю на более слабых отметках, оставшись выше 69 рублей в паре с долларом и 78 рублей в паре с евро, считает Григорий Жирнов из Нордеа-банка.

"Рубль снижается, а фактор длинных выходных, скорее всего, усилит стремление участников сократить риски и будет играть против рубля. Ожидаем торги сегодня в диапазоне 69-70 рублей за доллар", — говорит Кочетков из МТС Банка.

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от того, как в наше отсутствие завтра отторгуются глобальные площадки, а также от развития ситуации в мире на выходных, обращает внимание Бабин из "БКС Брокер". Пока более вероятным выглядит дальнейшее ослабление российской валюты: в этом случае пара доллар-рубль может попытаться пробить ближайшее сопротивление 69,56 рубля, считает он.

У пары евро-рубль аналогичное техническое препятствие находится на трехнедельной вершине 78,75 рубля, куда евро может направиться уже сегодня, полагает аналитик.