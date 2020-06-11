События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 июня
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-9,1%
|-9,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|-5,7%
|-22,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-5,8%
|-18,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-4,2%
|-15%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апрель)
|-4,6%
|-15,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|-2%
|-10%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-12,51 млрд ф. ст.
|-11,62 млрд ф. ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (апрель)
|-4,88 млрд ф. ст.
|-4 млрд ф. ст.
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0%
|0%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (май)
|0,1%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|-1%
|-1%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|-0,9%
|-0,9%
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-11,3%
|-20%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (май)
|-3,3%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (май)
|-2,6%
|0,6%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-11,8%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|-4,8%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|65,9
|70
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|72,3
|75
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|206
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|284
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-22,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|542,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|237,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|3,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-252,9 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|27,2 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,5 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|75,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Россия — День России — выходной на Московской бирже
https://1prime.ru/Financial_market/20200611/831613691.html