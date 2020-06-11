МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -9,1% -9,1%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) -5,7% -22,3%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -5,8% -18,7%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -4,2% -15%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апрель) -4,6% -15,8%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м -2% -10%
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (апрель) -12,51 млрд ф. ст. -11,62 млрд ф. ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (апрель) -4,88 млрд ф. ст. -4 млрд ф. ст.
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0% 0%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (май) 0,1% 0,1%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) -1% -1%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) -0,9% -0,9%
15:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -11,3% -20%
13:00 EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС    
15:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (май) -3,3% 0,6%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (май) -2,6% 0,6%
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -11,8%  
предв. GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR -4,8%  
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) 65,9 70
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) 72,3 75
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 206  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 284  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -22,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 542,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 237,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 3,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -252,9 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 27,2 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,5 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 75,2 тыс  

 

 

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россия — День России — выходной на Московской бирже    

 

 

 