МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 2% в четверг вечером на фоне усиления опасений вокруг перспектив развития экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,9%, или на 32,9 доллара — до 1753,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 2,53% — до 18,247 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет на фоне прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно экономических перспектив страны. Так, накануне регулятор сообщил, что ожидает падения ВВП страны на 6,5% 2020 году и замедления инфляции до 0,8%. Безработица, по мнению ФРС, составит 9,3% в этом году.

В то же время регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Федрезерв также отметил необходимость держать процентную ставку около нуля как минимум до 2022 года. Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции не исключил, что дно кризиса пройдено, хотя отметил, что восстановление экономики будет долгим.

"Макроэкономическая неопределенность, более низкие процентные ставки и центральные банки, готовые подстраиваться под ситуацию, останутся поддержкой для золота в долгосрочной перспективе", — полагают аналитики ANZ, чье мнение приводит агентство Рейтер.