МОСКВА, 11 июня — ПРАЙМ. Рынок акций РФ упал в четверг третий день подряд на фоне усиления внешнего негатива, долларовый индекс РТС потерял более 3%.

Обвал рынка нефти и ощутимое падение западных фондовых индексов поддержали снижение российских биржевых активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 1,49%, до 2743,8 пункта, индекс РТС — на 3,09%, до 1238,11 пункта.

А всю укороченную рабочую неделю рынок закрыл падением на 1,75% по индексу Мосбиржи и на 3,71% по РТС.

ЗАТЯЖНОЕ ПАДЕНИЕ ПЕРЕД ДЛИННЫМИ ВЫХОДНЫМИ

На российском фондовом рынке в четверг преобладали "красные" тенденции, третий день подряд.

Основной негатив на сегодня пришел от макроэкономических прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США накануне. Так, по итогам года теперь ожидается падение ВВП страны на 6,5% против декабрьских оценок роста на 2%, рост безработицы до уровня 9,3% с декабрьских 3,5% и до 6,5% в будущем году с 3,6%. Кроме того, прогноз инфляции на текущий год понижен до 0,8% с 1,9%, на 2021 год — до 1,6% с 2%.

Эти оценки резко толкнули нефтяные котировки вниз – к 38 долларам за баррель сорта Brent, который вечером теряет в цене уже более 8%.

Основные западноевропейские индексы упали на таком фоне примерно на 4%, американские теряют в пределах 5%.

В лидерах падения цены в РФ оказались акции "Россетей" (-6,6%), "Роснефти" (-6,1%), после дивидендной отсечки, ММК (-4%), "Норникеля" (-3,8%) – на предложениях отказаться от дивидендов за текущий год, "Татнефти" (-3,2%).

Подорожали ГДР X5 (+7,2%), "защитные" акции Polymetal (+3,8%), "Полюса" (+2,8%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Магнита" (+0,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи сделал уверенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2700 пунктов, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Пробой данной отметки станет подтверждением отмены сценария роста рынка, целью которого выступал диапазон 2850-2900 пунктов. Также это будет говорить в пользу возможного углубления коррекции с первой целью в районе 2500 пунктов по индексу Мосбиржи", — оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг опустились ниже поддержек 2750 и 1250 пунктов соответственно, что увеличивает шансы их движения к 2700 и 1200 пунктам, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Рынок перешел к краткосрочному нисходящему тренду, но до пробоя уровней 2650 и 1150 пунктов основными индексами сохраняет среднесрочный настрой на рост. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2690-2790 пунктов", — добавила она.

В начале будущей недели настроения могут сохраниться противоречивыми, инвесторы будут ориентироваться на общий уровень риск-аппетитов в мире, ценовую картину на рынке нефти, "вирусный" новостной фон и статистику, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"По нашим оценкам, в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2700-2800 пунктов", — оценил он.