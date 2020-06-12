МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу поднимаются в рамках коррекции после падения в четверг почти на 4-5% из-за опасений по поводу второй волны заражений коронавирусом, британский индекс FSTE 100 сдерживает слабая статистика по производству в Великобритании, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 10.26 мск британский индекс FTSE 100 незначительно рос — на 0,02%, до 6078,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 4846,8 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 12012,05 пункта.

По итогам торгов четверга индексы региона показали снижение на 4-4,7% из-за глобальной волатильности, вызванной опасениями по поводу второй волны заболевания коронавирусом. Американские фондовые индексы в четверг на этом фоне упали на 5,3-6,9%.

Британский индекс FTSE 100 при этом оказался под давлением после выхода негативной внутренней статистики. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в Великобритании в апреле обрушился на рекордные 20,3% в месячном выражении при прогнозе снижения только на 15%, в годовом исчислении снижение составило 24,4%, эксперты прогнозировали падение индикатора на 19,3%.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по промпроизводству в еврозоне, эксперты ожидают снижения показателя в регионе в апреле на 20% в месячном выражении и на 29,5% — в годовом.