МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером поднимается на 0,6%, а по итогам недели показатель может показать максимальный недельный рост с начала апреля, что связано с опасениями рынков по восстановлению экономики и риском второй волны заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,55%, или на 9,55 доллара — до 1749,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,56% — до 17,788 доллара за унцию.

С начала недели показатель вырос примерно на 3,7%, что может стать максимальным недельным ростом с начала апреля. В начале недели фондовые индексы снижались, а в четверг рынки охватила волатильность, связанная с опасениями второй волны заражений коронавирусом.

Обеспокоенность трейдеров усилилась после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, по итогам очередной встречи, ухудшила свои экономические прогнозы и заявила, что не ожидает повышения ключевой ставки в 2020-2022 годах.

Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков и биржевой волатильности. С середины марта котировки золота выросли почти на 12% на фоне опасений по поводу влияния коронавируса на мировую экономику. Эксперты прогнозируют снижение мирового ВВП в текущем году и его последующий рост в 2021 году.