МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цена меди в понедельник снижается после статистики из Китая и новостей о новом очаге коронавируса в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.06 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 1,92% — до 2,548 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,35% — до 5784,5 доллара, алюминия — опустилась на 1,03%, до 1585 долларов, цинка — на 1,49%, до 1977 долларов за тонну.

Крупнейшим потребителем меди в мире является Китай, поэтому новости о резком всплеске числа новых заражений в стране влияют на котировки металла.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе Фэнтай, в субботу был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. В субботу власти города сообщили, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из КНР. Так, промпроизводство в стране в мае выросло на 4,4% в годовом выражении, что оказалось хуже прогнозов аналитиков в 5%.