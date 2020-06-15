15 июня — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы и зарубежные фондовые рынки снижаются. Инвесторы обеспокоены новыми вспышками коронавируса, которые могут сдержать восстановление мировой экономики.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average опустились на 2,5%. Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 1,3%, фондовые индексы Германии и Франции возглавили падение. Азиатские рынки также упали, японский Nikkei Stock Average потерял почти 3,5%.

Власти Китая ввели режим изоляции в некоторых районах Пекина и взяли ситуацию под жесткий контроль после того, как органы здравоохранения столицы подтвердили рекордное число новых случаев заболевания Covid-19 у людей, так или иначе связанных с местным продуктовым рынком. Новая вспышка может прервать зарождающееся восстановление экономики страны.

Несколько американских штатов, включая Аризону, Техас и Арканзас, сообщили о росте количества заболевших коронавирусом в последнюю неделю. На прошлой неделе количество подтвержденных случаев заболевания в США превысило 2 млн.

"Похоже, развитие вируса продолжается. Становится ясно, что выбор состоит в том, чтобы позволить возобновить работу компаний и принять удар по общественному здравоохранению, или же вновь запереть страны на карантин и выдержать удар по экономике", – указал Эдвард Пак, заместитель инвестиционного директора Brooks Macdonald.

Китайские данные показали, что экономическая активность в мае повысилась, но розничные продажи оказались хуже ожиданий. По словам Мигеля Чанко из Pantheon Economics, потребители и дальше будут обеспокоены, учитывая новую вспышку в Пекине.

Цены на нефть падают на фоне опасений по поводу того, что новые случае заболевания могут ударить по восстановлению экономики и спросу на энергоносители. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,4% до 35,76 доллара. Фьючерсы на нефть Brent понизились на 0,4% до 38,58 доллара. На прошлой неделе цены на нефть Brent прервали шестинедельную серию роста и снизились на 8,4%.

Акции BP подешевели на 4,2% – нефтегазовый гигант заявил, что из-за снижения долгосрочных прогнозов по ценам на нефть с 70 долларов до 55 долларов отразит расходы на списание и обесценение активов на сумму до 17,5 млрд долларов.

Инвесторы покупают более надежные активы, и цены на гособлигации повышаются. Доходность 10-летних американских гособлигаций, согласно данным Tradeweb, понизилась с пятничных 0,698% до 0,677%.

Доллар продолжает укрепляться. Индекс доллара WSJ вырос на 0,1% до 91,47 и может повыситься третью сессию подряд. В среду индекс достиг 90,41, минимума с 9 марта, но с тех пор восстанавливается.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позднее сегодня должен присоединиться к конференц-звонку с лидерами ЕС, чтобы обсудить будущую торговую систему после Brexit. Безуспешная попытка достичь соглашения может привести к вводу пошлин на товары и сбою в цепочках поставок. Временное соглашение между Великобританией и ЕС истекает в конце этого года. Фунт опустился к доллару до 1,254.

— Авторы Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com, Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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