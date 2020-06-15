МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (1кв2020) 3,9% 2,7%
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель) 2,4% 1,4%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май) 856,5 тыс 370 тыс
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апрель) 211 тыс -65 тыс
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (апрель) 3,9% 4,5%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,1% -0,1%
10:00 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии    
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь) -93,5 -84,7
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь) 51 60
12:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (1кв2020) 2,3%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июнь) 46  
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) -17,2% 5,1%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (май) -16,4% 8%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (апрель) -9,78 млрд канад. долл  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (май) -11,2% 3%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (май) -15,04%  
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апрель) -0,2% -0,8%
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель) -1,1%  
17:23 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1%  
23:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 8,4 млн барр  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Северсталь — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 и див-дов 1кв2020 (ГОСА — 05.06.2020) 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (фин) — див-д 2018 35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019, 27,35 (1кв2020) — див-д 2020
  RUB Энел Россия — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме) 0,141471- див-д 2018 0,085 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2020) — див-д 2019
  RUB Селигдар — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме) 0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2018 0,78 (ао), 2,25 (ап) (9м2019) + 1,42 (ао), 0 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.06.2020) — див-д 2019

 

 

 