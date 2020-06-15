МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник показывают снижение на 1-2%, на рынках наблюдается уход инвесторов от риска из-за обеспокоенности по поводу второй волны заражений коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) уменьшался на 2,18%, до 25046,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 9475,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,74%, до 2988,33 пункта.

Статистика по заражениям коронавирусом вызвала беспокойство на рынках, в результате фондовые биржи в мире опускаются из-за ослабления склонности инвесторов к риску. Основные торговые площадки Азии опустились в понедельник в пределах 5%, а рынки Европы снижаются на 1-1,5%.

В Китае, откуда началось распространение коронавируса, выявлен новый очаг в городе Фэнтай, на оптовом рынке "Синьфади". В США статистика также вызывает беспокойство, так как в ряде штатов регистрируются рекордные показатели по случаям заражения.

"Я уверен, что если число случаев заражения снова продолжит расти, участники рынка определенно пересмотрят свои оценки и предположения… Рынок закладывает в цену слишком оптимистичный сценарий восстановления, как мне кажется, и рано или поздно может наступить время проверки реальностью", — рассказал агентству Рейтер стратег по фондовым активам TFS Derivatives Стефан Эколо.