МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Курс рубля, укреплявшийся с начала июня на фоне сделки ОПЕК+ и постепенного снятия карантинных ограничений, в последние несколько дней вновь развернулся к ослаблению. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, это знаменует завершение тренда на укрепление рубля, и в перспективе отметки 73-75 рублей за доллар выглядят вполне реальными.

После заседания ФРС США в минувшую среду котировки на валютном рынке колебались относительно друг друга, однако в четверг рубль просел ниже психологической отметки в 70 рублей за доллар. В понедельник падение продолжилось – за доллар давали 70,3 рубля, а евро подбирался к отметке 80 рублей.

НЕФТЬ И КОРОНАВИРУС

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, это связано с давлением негатива, сформировавшегося на зарубежных фондовых площадках, а также с падением цен на нефть.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в последнее время на рубль давление оказывают несколько факторов. "Во-первых, ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent не смогла удержать позиции выше 40 долларов за баррель, что негативно сказалось на рубле. Плюс к этому, на прошлой неделе прошла волна продаж в рисковых активах, вызванная пересмотром инвесторами в негативную сторону ожиданий относительно темпов восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса", — указал он.

Это привело к ухудшению отношения инвесторов к валютам развивающихся стран, включая рубль. В результате, к концу прошлой недели пара доллар/рубль поднялась выше 70 рублей.

В последнюю неделю на глобальных рынках заметно усилились опасения инвесторов в отношении рисков второй волны пандемии и ее негативных последствий для мировой экономики, напомнил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Тревога инвесторов сопровождается бегством от риска, что оказывает давление на все валюты развивающихся рынков (EM) и котировки нефти, в результате чего снижется и рубль", — пояснил он.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕГАТИВ

Сохраняется и ряд неоднозначных – с точки зрения их краткосрочного влияния на поведение инвесторов – факторов, определяющих динамику курса российской валюты. В их числе – текущая динамика экономики РФ. По оценкам ЦБ РФ, ВВП может сократиться по итогам второго квартала на 8%, что весьма существенно. Однако к концу года падение смягчится до 4-6%.

"Исходя из текущей динамики торгового баланса РФ, справедливый курс рубля составляет около 80 за доллар, но рынок, судя по динамике котировок, делает ставку на существенное улучшение статистики и рост торгового баланса РФ к концу года – оценочно, до 14,9 млрд рублей — против сальдо, сложившегося в на уровне 6,2 млрд рублей", — рассуждает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Наконец, на курс рубля негативное влияние оказывают риски, связанные с техническими, сезонными факторами – в том числе, это относится к сезонному спросу на валюту на базе оценок турпотока.

Кроме того, усиливает свое воздействие фактор потенциальной негативной реакции рынка на протесты в США, а также реакция рынка на итоги встречи ОПЕК+ в начале июня. Ожидания, связанные с ее итогами, могли быть завышенными, суда по активности покупок на рынке нефти в начале месяца, полагает Осин.

ПЕРСПЕКТИВЫ РУБЛЯ

В целом эксперты сходятся во мнении, что тренд на укрепление рубля, начавшийся в мае, завершен. По словам Зварича, на текущей неделе внешний фон продолжит оказывать негативное влияние на национальную валюту. "В частности, не исключаем отступления ближайшего фьючерсы на нефть марки Brent в район 35-37 долларов за баррель, а также продолжение волны продаж в рисковых активах. Учитывая это, ожидаем, что в ближайшее время американская валюта закрепится в диапазоне 70-75 рублей и попытается сделать шаг в середину данного коридора", — прогнозирует он.

Не исключено, что негативные настроения инвесторов в дальнейшем вновь сменятся усилением аппетита к риску, однако отечественная валюта может остаться вблизи текущих позиций, завершив тренд на укрепление с начала мая, согласен Кравченко.

В случае развития событий по позитивному сценарию — дальнейшее снятие карантинных ограничений по всему миру и постепенное восстановление мировой экономики — укрепление рубля будет сдерживаться постепенным восстановлением импорта и возвращением ЦБ к операциям покупки валюты, если рост котировок нефти превысит цену отсечения в бюджетном правиле. В данных условиях рубль, по всей видимости, консолидируется на уровне 70/70+ по доллару, констатирует эксперт.

До конца июня шансы итогового повышения курса доллара к рублю выглядят предпочтительными, с существенной вероятностью рынок закроет июнь в диапазоне 68,30-73,5 рубля за доллар, считает Осин. Однако факторы, обусловившие рост спроса на российскую валюту в мае, остаются в силе.

"Ожидаемый диапазон на начало последней декады июля на основе индикаторов краткосрочной рыночной волатильности с вероятностью 75% составляет 65-75,5 рублей за доллар. В августе, на данный момент, шока не ожидаю. За последние три августа рубль к доллару в сумме упал на 10% — это стабильный показатель для данного индикатора, за исключением шока 1998 года", — заключил он.