МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, подорожали лишь расписки "Магнита" и АФК "Система", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" упала на 1,56%, до 5,17 доллара, "Новатэка" — на 2,84%, до 150,4 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 1%, до 75,34 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,72%, до 5,5 доллара, "Газпром нефти" — на 0,4%, до 24,8 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 2,72%, до 27,2 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 6,72%, до 12,5 доллара, НЛМК — на 1,42%, до 18,8 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 0,39%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 1,58%, до 11,8 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,67%, до 17,84 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 1,53%, до 4,65 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,48%, до 12,58 доллара. Цена расписок "Ленты" упала на 3,23%, до 2,4 доллара.