События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июня
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (1кв2020)
|3,9%
|1,6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|5:30
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель)
|2,4%
|1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май)
|856,5 тыс
|528,9 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апрель)
|211 тыс
|6 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (апрель)
|3,9%
|3,9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|10:00
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь)
|-93,5
|-84
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь)
|51
|60
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (1кв2020)
|2,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июнь)
|46
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|-17,2%
|5,4%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-16,4%
|8%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (апрель)
|-9,78 млрд канад. долл
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-11,2%
|2,9%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (май)
|-15,04%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апрель)
|-0,2%
|-0,8%
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель)
|-1,1%
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|8,4 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 и див-дов 1кв2020 (ГОСА — 05.06.2020)
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (фин) — див-д 2018
|35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019, 27,35 (1кв2020) — див-д 2020
|RUB
|Энел Россия — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме)
|0,141471- див-д 2018
|0,085 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Селигдар — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2020, в заочной форме)
|0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2018
|0,78 (ао), 2,25 (ап) (9м2019) + 1,42 (ао), 0 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Аэрофлот — СД (об одобрении взаимосвязанных сделок по открытию невозобновляемой кредитной линии, о проведении ГОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20200616/831631100.html