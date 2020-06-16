МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник несколько сдает позиции к доллару и евро, несмотря на рост стоимости нефти выше 40 долларов за баррель Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Аналитики полагают, что одной из причин может быть значительное укрепление рубля к основным валютам на вечерних торгах в понедельник, а также неуверенность инвесторов в устойчивом росте нефтяных котировок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.01 мск вторника рос на 13 копеек — до 69,7 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 78,98 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,41% — до 40,28 доллара за баррель.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Курс доллара по итогам понедельника снизился на 62 копейки — до 69,58 рубля, евро — на 48 копеек, до 78,72 рубля.

По оценке экспертов, рынки настроило на позитив решение ФРС США расширить свою программу покупки корпоративного долга для борьбы с финансовыми последствиями пандемии. Как сообщал регулятор, программа призвана поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей. Это также укрепило рубль в понедельник вечером.

"Заявление ФРС о старте выкупа корпоративных бондов взбодрило рынки вчера вечером. Рубль вернул утраченные за день позиции и торгуется во вторник ниже 70 рублей к доллару", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Еще накануне настроение инвесторов на глобальных рынках заметно приободрило решение ФРС о расширении программы выкупа облигаций американских компаний. Решение усилило аппетит к риску, и во вторник днем основные мировые индексы на финрынках демонстрируют серьезный рост, в том числе и котировки нефти", — также замечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

В то же время аналитик добавляет, что в данном контексте ослабление рубля выглядит несколько странным и, по всей видимости, имеет причины локального характера: например, из-за усиления спроса на валюту отдельными крупными игроками или вследствие технической коррекции после укрепления рубля накануне, когда отечественная валюта чувствовала себя гораздо лучше других валют развивающихся рынков.

Кочетков полагает, что во вторник рубль очень условно сдает позиции. "Это больше похоже на волатильность. Возможно, он слишком укрепился на неликвидной вечерней сессии, возможно поток сделок от реального сектора сегодня утром имеет направление покупки валюты", — рассуждает он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка указывает, что сегодня рублю не хватает сил на продолжение восходящей динамики. Вполне возможно, у инвесторов нет уверенности в закреплении рынка энергоносителей выше 40 долларов за баррель, что сдерживает покупки в национальной валюте, отмечает он.

"Ситуация на рынке нефти остается нестабильной. Слабый спрос и частичное восстановление баланса, которое происходит лишь за счет предложения, не дает поводов ожидать дальнейшего роста цен на "черное золото". В этой связи игроки с некоторой с осторожностью относятся в российской валюте, не видя потенциала для его дальнейшего существенного укрепления", — добавляет аналитик.

Отечественная валюта к текущему моменту теряет порядка 0,2% к доллару и около 0,4% — к евро.

ПРОГНОЗЫ

С точки зрения Кочеткова из МТС Банка, курс рубля к доллару до конца вторника будет находиться в диапазоне 69-70 рублей.

"Сегодня российская валюта торгуется вблизи 69,8 рубля за доллар, мы не видим перспектив для ощутимых движений и ожидаем консолидации в диапазоне 69-70,5 рубля", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".