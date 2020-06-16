МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (май) -21,9% -22,7%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (май) -931,9 млрд йен -560 млрд йен
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -23,2%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,2% -0,1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 0,8% 0,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май) -5,1% 4,5%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 0,9% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,3% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 0,1% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша    
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,47%  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
14:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (май) 1,066 млн 1,225 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май) -21,4%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (май) -30,2%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (май) 0,891 млн 1,093 млн
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,4%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,2%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,7% 0,7%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге -1,816 млн барр  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 5,72 млн барр 0,5 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,279 млн барр  
19:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (4кв2019) 2,1% 1,6%
  RUB Татнефть — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2020, в заочной форме) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 0 (ао), 1 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 30.06.2020) — див-д 2019
  RUB ММК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 29.05.2020) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019
  RUB Красноярскэнергосбыт — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 02.06.2020) 0,4550026303 (ао, ап) — див-д 2018 0,6065124464 (ао, ап) — див-д 2019
  RUB Пермэнергосбыт — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 29.05.2020) 10,9 (ао, ап) — див-д 2018 11,710424 (ао, ап) — див-д 2019