Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июня
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (май)
|-21,9%
|-28,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-1,04 трлн йен
|-0,6 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (май)
|-0,932 трлн йен
|-0,833 трлн йен (факт)
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-1,1%
|-4,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|-0,2%
|-0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|0,8%
|0,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май)
|-5,1%
|4,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|0,9%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,3%
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|0,1%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,47%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (май)
|1,066 млн
|1,225 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май)
|-21,4%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (май)
|-30,2%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (май)
|0,891 млн
|1,093 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|-0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|1,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|-0,7%
|0,7%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|-1,816 млн барр
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|5,72 млн барр
|0,5 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,279 млн барр
|19:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (4кв2019)
|2,1%
|1,6%
|RUB
|Татнефть — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2020, в заочной форме)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 0 (ао), 1 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 30.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|ММК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 29.05.2020)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019
|RUB
|Красноярскэнергосбыт — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 02.06.2020)
|0,4550026303 (ао, ап) — див-д 2018
|0,6065124464 (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|Пермэнергосбыт — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 29.05.2020)
|10,9 (ао, ап) — див-д 2018
|11,710424 (ао, ап) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200617/831638089.html