МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Цена меди в среду не показывает определенной динамики, переходя от снижения к росту, инвесторы опасаются, что новые случаи заражения COVID-19 затормозят восстановление спроса на металл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.56 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,08% — до 2,567 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее цена на металл уходила в "красную зону".

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,37% — до 5728,5 доллара, алюминия — на 1,3%, до 1597,5 доллара, цинка — на 0,66%, до 1995,5 доллара за тонну.

Давление на цены на медь оказывают опасения относительно перспектив спроса в Китае, который является крупнейшим потребителем данного металла в мире. Так, один из торговцев медью отметил агентству Рейтер, что для сохранения высокого уровня цен на металл "нужны веские доказательства того, что спрос в Китае будет поддерживаться".

Опасения участников рынка за спрос обусловлены рисками вокруг потенциальной второй волны коронавируса, которые увеличились после того, как новая вспышка вируса была обнаружена в Пекине, на продуктовом рынке. Власти города к настоящему моменту признали 28 кварталов зонами высокого и среднего уровня эпидемиологического риска.