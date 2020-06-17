МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно растет к доллару и перешел к символическому росту против евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск среды снижался на 14 копеек – до 69,48 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 78,39 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,07% — до 40,52 доллара за баррель.

Курс доллара на старте торгов снижался на 15 копеек, евро — прибавлял 4 копейки.