МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду растут, инвесторы оценивают региональные экономические показатели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.18 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,66%, до 6283,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 4980,5 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 12373,18 пункта.

В среду инвесторы обратили свое внимание на макроэкономическую статистику из еврозоны, показывающую состояние пострадавшей от коронавируса экономики региона. Так, годовая инфляция в еврозоне в мае ожидаемо замедлилась до 0,1% с уровня апреля в 0,3%.

Инфляция в Великобритании в мае в годовом выражении замедлилась до 0,5% с 0,8% в апреле, а в месячном выражении потребительские цены не изменились. При том что в месячном выражении аналитики ожидали дефляцию в 0,1%.

Кроме того, оптимизма участникам торгов добавляют новости о поисках лекарства от COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.

"Противоречие между улучшенными экономическими данными и ростом числа случаев COVID-19 продолжает стимулировать волатильность рынка", — считает старший стратег по ставкам в ING Антуан Буве (Antoine Bouvet), чье мнение приводит агентство Рейтер.