МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций удерживается в плюсе по основным индексам на фоне оптимизма на западных площадках и на отдельных корпоративных историях, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.58 мск растёт на 0,12%, до 2751,73 пункта, индекс РТС — на 0,2%, до 1243,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается при этом на 8 копеек, до 69,7 рубля, курс евро — снижается на 11 копеек, до 78,31 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 1,4%, до 40,4 доллара за баррель.

"Фондовые рынки закрепились на позитивной территории. Ожидания второй волны эпидемии ослабли на фоне новостей об очередных успешных испытаниях лекарства от COVID-19. Ключевые мировые индексы растут вторую сессию подряд. Азия закрылась преимущественно в плюсе, Европа прибавляет еще около 0,5% после вчерашнего скачка вверх – самого сильного за целый месяц. Фьючерсы на индексы США также держатся в положительной зоне", — отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции АФК "Система" подскакивали в цене на 4,1%, до 17,64 рубля, на сообщении о том, что компания и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продают 15,94% акций "Детского мира". А на фоне успешного SPO компании "Детский мир" ее акции поднимались в цене на 3,7%, до 100,3 рубля.

К текущему моменту акции АФК дорожают на 1,69%, "Детского мира" – на 1,98%.

"Рост свободных средств у холдинга — это позитивный аспект, при том что контроль над сетью магазинов у него сохранится. Подъем в акциях "Системы", на наш взгляд, быстро сменится коррекцией вниз. Бумага сейчас на пиках с 26 февраля. До конца недели снижение может составить от 3%", — считает Емельянов.

С технической точки зрения бумаги "Системы" отступили от пиков дня, но как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде смотрятся достаточно уверенно, в то же время отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Ключевой поддержкой для акций остается уровень 15 рублей. Котировки не выглядят перекупленными, и при способности закрепиться выше 17,5 рубля пойдут на штурм 18 рублей, а далее – 19 рублей. Предвестником краткосрочной коррекции (к 16,5 рубля, а далее к 15 рублям) стало бы падение бумаг ниже 16,9 рубля", — добавляет она.

Также в лидерах роста – акции НЛМК (+2,37%), "Полюса" (+2,19%), обыкновенные акции "Мечела" (+2,08%), акции ТГК-2 (+1,93%), "МРСК Центра и Приволжья" (+1,67%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,09%), акции "Роснефти" (+0,93%) и "Яндекса" (+0,91%).

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки X5 (-2,2%), префы "Мечела" (-1,64%), акции "Фосагро" (-1,31%), ЛСР (-1,18%), "Фармсинтеза" (-1,1%) и "Русала" (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ

Если позитив на рынках усилится, то в течение дня мы можем увидеть подъем вплоть до 1270 пунктов по индексу РТС, считает Емельянов.

Теперь ближайшие технические препятствия передвинулись к уровню 2780 пунктов по индексу Мосбиржи и уровню в 1265 пунктов по индексу РТС, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

Ближайшие поддержки находятся у уровня 2740 пунктов по индексу Мосбиржи и 1235 пунктов по индексу РТС, указывает он. "Без существенного изменения ситуации на мировых рынках более вероятно, что наши индексы будут консолидироваться в данных границах", — заключает аналитик.<