МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. USD США — Доклад Министерства финансов    
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (май) -594,3 тыс -125 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (май) -220,5 тыс  
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (май) 6,2% 7%
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
13:30 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,6%  
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (июнь) 0  
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (июнь) 0  
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (июнь) 9 9
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (июнь) 625 млрд ф.ст. 725 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (июнь) 0,1% 0,1%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,542 млн 1,3 млн
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь) -43,1 -23
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь) -15,3  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май) 0%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) -2,2% -12,6%
19:15 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
20:30 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.06) 565,2 млрд долл (на 05.06)  

 

 

 