МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду демонстрируют небольшой рост, трейдеры оценивают новости и статистику из США, сохраняя внимание и на ситуации вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.54 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,21%, до 26344,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 9949,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 3128,33 пункта.

Торги в стране поддерживаются за счет данных из США и ожиданий по коронавирусу. Так, трейдеры продолжают оценивать сильную статистику, опубликованную во вторник. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7% к апрелю при прогнозе роста только на 8%. Динамика оказалась также рекордной, что поддержало настроение инвесторов.

При этом ранее в среду минторговли страны сообщило, что количество новых домов в США в мае увеличилось на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 974 тысячи. Показатель ожидался на отметке в 1,095 миллиона.

Ситуация с коронавирусом остается в центре внимания рынков. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения. При этом власти шести штатов США зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

В то же время, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.