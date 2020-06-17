МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в среду снижается к доллару вслед за дешевеющей нефтью и растет к евро, теряющему свои позиции на международном валютном рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.02 мск среды рос на 17 копеек — до 69,79 рубля, курс евро снижался на 15 копеек, до 78,27 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,46% — до 40,77 доллара за баррель.

РУБЛЬ ДВИЖЕТСЯ РАЗНОНАПРАВЛЕННО

Курс рубля в ходе первой половины торгов предпринимал попытки роста и несколько раз менял направление динамики в парах с долларом и евро.

Однако уже во второй половине дня наметилась разнонаправленная динамика против доллара и евро: отечественная валюта вслед за нефтью стала снижаться к американской, при этом расти к европейской на фоне ослабления европейской валюты на форексе.

К текущему моменту рубль теряет к доллару порядка 0,2% и растет к евро на порядка 0,3%. Евро к доллару снижается на форексе на 0,4% относительно предыдущего фиксинга – до 1,1215 доллара.

"В среду на глобальных финансовых площадках царила смешанная атмосфера. В первой половине дня на рынках наблюдались относительно благоприятные настроения, и основные фондовые индексы, включая котировки нефти, росли, несмотря на очередные негативные новости из Китая в отношении новых случаев заболевания вирусом", — отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Однако во второй половине дня рынки частично растеряли рост и показывали смешанную динамику. Цены на нефть при этом вышли в минус, а индекс доллара укреплялся. Рубль в паре с долларом на этом фоне демонстрировал схожее движение", — добавляет он.

В эту среду Минфину вновь удалось разметить масштабные объемы ОФЗ на аукционах, российский долговой рынок возвращается к ценовому росту, обращает внимание Антон Покатович из "БКС Премьер".

"Итоги данных аукционов могут являться отражением как сохранения оптимизма на рынках на фоне позитивных данных по розничным продажам в США, а также анонса новых стимулирующих мер ФРС, так и ожиданий инвесторов агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ (на 100 б.п.) в эту пятницу", — считает эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что в четверг курс рубля будет формироваться в диапазоне 69,3-70,8 рубля за доллар. "В конце недели после ожидаемого нами снижения ключевой ставки к уровням 4,5% давление на рубль может возрасти", — добавляет он.

Пара доллар-рубль продолжает движение в диапазоне 67,5-70 рублей, что оставляет долларовым "медведям" шансы на отступление к его нижней границе, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в частности возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 38-40 долларов, покупки в американской валюте активизируются, что приведет к пробою и закреплению доллара выше 70 рублей и укажет на возможность его дальнейшего роста", — добавляет аналитик.