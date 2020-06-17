МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без общей динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,23%, до 5,31 доллара, "Новатэка" — на 0,64%, до 154,1 доллара, "Лукойла" — на 1,57%, до 76,44 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,86%, до 5,56 доллара, "Газпром нефти" — на 0,79%, до 25,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,71%, до 27,52 долларов. Расписки "Северстали" подорожали на 0,08%, до 12,59 доллара, НЛМК — на 1,71%, до 19,58 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 2,44%, до 1 доллара, Сбербанка — на 0,38%, до 11,88 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,07%, до 18,94 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 2,71%, до 4,92 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 0,56%, до 12,4 доллара. Цена расписок "Ленты" не изменилась в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 2,42 доллара.