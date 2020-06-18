МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару в четверг утром, поскольку рост числа случаев заражения коронавирусом снова возрастает и снижает аппетит к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск курс доллара к иене снижался до 106,86 иены со 107 иен на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1256 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1243 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 96,97 пункта.

Растущая обеспокоенность ростом случаев заражения коронавирусом подкрепила спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится японская валюта.

Всплеск новых случаев коронавируса в нескольких штатах США и введение очередных карантинных ограничений в Пекине, чтобы остановить локальную вспышку, послужили напоминанием о том, что пандемия может стать серьезным тормозом для мировой экономики на длительный период.

"Потенциал акций США и других рисковых активов сократился, потому что все больше людей говорят о второй волне заражений", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика по валютным рынкам IG Securities в Токио Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).

Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на оптовом рынке "Синьфади". По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 — 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия.