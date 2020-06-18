События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 июня
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|USD
|США — Доклад Министерства финансов
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (май)
|-594,3 тыс
|-227,7 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (май)
|-220,5 тыс
|-89,1 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (май)
|6,2%
|7,1% (факт)
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|13:30
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,55%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (июнь)
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (июнь)
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (июнь)
|9
|9
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (июнь)
|625 млрд ф.ст.
|725 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (июнь)
|0,1%
|0,1%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,542 млн
|1,3 млн
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
|-43,1
|-23
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь)
|-15,3
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май)
|0%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|-2,2%
|-12,6%
|19:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|20:30
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|1:17
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (4кв2019)
|2,1%
|1,6%
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.06)
|565,2 млрд долл (на 05.06)
https://1prime.ru/Financial_market/20200618/831645128.html