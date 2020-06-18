МОСКВА, 18 июня — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы сегодня зависли у флэтовой линии. Рост количества зараженных коронавирусом более чем в 12 американских штатах вызвал опасения по поводу необходимости вернуть карантинные меры.

Фьючерсы на S&P 500 колеблются между ростом и снижением. В среду индекс понес первые потери за четыре сессии.

Техас, Аризона и Северная Каролина на этой неделе отчитались о рекордном количестве госпитализаций, связанных с коронавирусом. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, более 12 штатов за прошедшую неделю зафиксировали ускорение роста подтвержденных случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей. Инвесторы беспокоятся, что увеличение числа зараженных подорвет попытки возобновить функционирование экономики.

"В США еще не прошла первая волна, и неясно, удалось ли сдержать вирус, – пояснил Клифф Тан, директор по анализу мировых рынков в MUFG Bank. – Если США не смогут действительно взять ситуацию под контроль, это может стать довольно серьезным шоком".

По словам Тана, дальнейшее распространение вируса может сдержать зарождающееся восстановление в США потребительских расходов, которые являются одним из сильнейших драйверов мировой экономики.

Новые вспышки в Китае и Германии в последние дни также подорвали уверенность инвесторов в том, что мировая экономика сможет быстро оправиться от глубокого апрельского спада.

В 12.30 по Гринвичу в США будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Они позволят понять, продолжил ли рынок труда восстанавливаться. Согласно FactSet, аналитики ожидают, что количество новых заявок упало до 1,3 млн с 1,5 млн неделей ранее. Число первичных заявок сокращается по мере того, как власти разрешают компаниям возобновлять деятельность.

Встреча госсекретаря США Майка Помпео с его китайским коллегой на Гавайях, проведенная для того, чтобы обсудить взаимоотношения между двумя странами, которые значительно ухудшились из-за ряда проблем, обнажила глубокие разногласия. Дипломаты не сказали, когда могут провести следующую встречу, но китайская сторона заверила, что переговоры были продуктивными. Эпизодические опасения насчет возобновления торговой войны между США и Китаем в этом году иногда негативно влияли на рынки.

На зарубежных биржах торги проходили в минусе. Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,02%, CAC-40 опустился на 0,01%, DAX – на 0,09%. Гонконгский Hang Seng потерял менее 0,1%.

Между тем британский FTSE 100 вырос на 0,1% в преддверии решения Банка Англии по процентным ставкам, которое ожидается в 11.00 по Гринвичу. Британский фунт и доходность 10-летних британских гособлигаций перед заявлением центробанка торговались без значительных изменений.

Экономисты Deutsche Bank ожидают, что Банк Англии расширит свою программу покупки облигаций на 125 млрд фунтов (157 млрд долларов) после того, как экономика страны в апреле сократилась на одну пятую. По словам аналитика Nomura Джордана Рочестера, фунт снизится, если центробанк просигнализирует о возможности снижения цели по краткосрочным процентным ставкам ниже нуля.

Норвежская крона укрепилась к доллару после того, как Норвежский банк неожиданно понизил свою ключевую ставку до нуля. Швейцарский франк, тем временем, опустился вслед за тем, как Национальный банк Швейцарии сохранил процентные ставки на уровне —0,75%.

— Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ