МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг днем заметно укрепляется и уже поднимался к максимумам с 11 июня в паре с долларом и с 10 июня в паре с евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.17 мск четверга снижался на 42 копейки — до 69,32 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 77,91 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,98% — до 41,11 доллара за баррель.

РУБЛЬ НА НЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМУМАХ

Курс рубля начал торги со слабого роста к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти. Позже отечественная валюта смогла усилить свои позиции и подняться к недельным максимумам после разворота вверх нефтяных фьючерсов. В моменте рубль прибавлял к доллару 58 копеек – до 69,15 рубля и 57 копеек к евро – до 77,84 рубля.

Однако отечественной валюте пока не удается вырваться из диапазона в 69-70 рублей за доллар.

"В ходе торгов рубль получил поддержку со стороны внешних факторов. Так, покупкам в национальной валюте способствуют восстановление рынка энергоносителей и подъем ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 41 доллара. Также поддержку ей оказывает умеренный рост основных валют развивающихся стран", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Из внутренних факторов, поддерживающих рубль, эксперт выделяет сохраняющиеся высокие объемы продажи валюты по бюджетному правилу и приближение заседания ЦБ РФ – ожидание снижения ставки способствует спросу на рублевые облигации.

Плюс к этому, экспортеры начинают подготовку к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 июня, что увеличивает спрос на рублевую ликвидность, добавляет он.

В то же время Зварич обращает внимание, что сохраняются риски ухудшения внешнего фона для национальной валюты, и основным фактором может выступить активизация продаж в нефти.

ПРОГНОЗЫ

"Рубль остается в диапазоне 69-70. Вялая, хоть и позитивная, динамика внешних рынков и завтрашнее заседание ЦБР не дают поводов для активных действий. В случае продолжения роста цен на нефть и мягкой позиции ЦБ, рубль может попытаться обновить максимумы (68 рублей к доллару), но сегодня более вероятным выглядит сохранение диапазона 69-70", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Рынок энергоносителей продолжает оставаться неустойчивым на фоне слабого восстановления спроса и улучшения баланса лишь за счет предложения. На таком фоне мы не видим поводов для продолжения восстановления цен на нефть и ожидаем в краткосрочной перспективе попыток возвращения фьючерса на нефть марки Brent ниже 40 долларов за баррель", — отмечает Зварич из Промсвязьбанка.

В этом случае рубль окажется под давлением, что как минимум сдержит его укрепление, а в худшем случае позволит американской валюте подняться выше сопротивления, расположенного на уровне 70 рублей, добавляет он.

Определяющими факторами для рубля остаются общий аппетит инвесторов к рисковым активам и ситуация на нефтяном рынке, считает Григорий Жирнов из "Нордеа-банка". Большое количество негативных факторов указывают на то, что в краткосрочном периоде риски по рублю скорее смещены в сторону умеренного ослабления, полагает он.