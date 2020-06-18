МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг закрылись в минусе, сдержало торги возвращение рисков по второй волне коронавируса, инвесторы также оценили итоги очередного заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 0,5%, до 6222,28 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 4958,75 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 12279,55 пункта.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. В США и Китае продолжают фиксировать рост числа случаев заражений. При этом в Пекине вновь введены ограничительные меры профилактического характера.

Возможная вторая волна заболевания может сдержать темпы восстановления экономики, опасаются инвесторы, поэтому новости об ухудшении ситуации вокруг пандемии привели к уходу от риска на фондовых рынках региона.

Ранее в четверг прошло заседание Банка Англии. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, а также увеличил программу выкупа активов с рынка на 100 миллиардов фунтов стерлингов — до 745 миллиардов.

В результате курс фунта стерлингов к доллару упал почти на 1%. Более слабая национальная валюта, в свою очередь, несколько ослабила снижение FTSE 100, поскольку это увеличивает относительный доход британских компаний-экспортеров.