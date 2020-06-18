МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг вечером отошел от локальных максимумов и торгуется нейтрально к доллару, продолжая при этом укрепляться к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58 мск четверга рос на 2 копейки — до 69,76 рубля, курс евро снижался на 20 копеек, до 78,22 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,65% — до 41,38 доллара за баррель.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ

Курс рубля днем смог усилить свои позиции и подняться к недельным максимумам после разворота вверх нефтяных фьючерсов. В моменте рубль прибавлял к доллару 58 копеек – до 69,15 рубля и 57 копеек к евро – до 77,84 рубля.

Вечером отечественная валюта осталась в плюсе в паре с европейской и стала колебаться недалеко от уровней предыдущего закрытия к американской.

Помимо растущих котировок нефти, отечественную валюту поддерживают ожидания участников рынка по снижению ставки ЦБ РФ в пятницу, что может активизировать интерес к рублевым долговым бумагам.

"Сомнений в снижении ставки ЦБ РФ нет, но на рынке все же существуют разночтения в ожиданиях смягчения на 50 или 100 базисных пунктов", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"В четверг курс рубля формируется вблизи уровней 69,6 за доллар. Нефтяные цены остаются вблизи 41 доллара за баррель. Сейчас в рубле сохраняется поддержка как со стороны аппетитов к покупке риска, так и со стороны начала подготовки российских компаний к налоговому периоду", — отмечает Антон Покатович из "БКС Премьер".

К окончанию рабочего дня в четверг рубль сохранял положительную динамику в парах с долларом и евро, хотя общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков весь день сохранялась неоднозначной, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"В утренние часы площадки развивающихся рынков приободрили новости о снижении ЦБ Китая ставки по двухнедельному обратному РЕПО (с 2,55% до 2,35% годовых), кроме того, китайский регулятор вновь поддержал банковскую систему дополнительной ликвидностью по операциям РЕПО. Однако в целом на рынках по-прежнему сохранялась тревога в отношении распространения пандемии и ее рисков для экономики", — отмечает он.

Российская валюта получала поддержку с рынка нефти, где стоимость марки Brent большую часть дня провела выше 41 доллара за баррель, также замечает аналитик.

Эксперт не исключает, что уже сейчас часть экспортеров начала подготовку к основным налоговым платежам, расчеты по которым предстоят через неделю. "Перед выплатами 25 июня будет выходной день, поэтому конвертация валютной выручки может начаться чуть раньше", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Пара доллар-рубль продолжает консолидироваться под верхней границей диапазона 67,5-70 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В случае же ухудшения внешнего фона, в частности ухода нефти марки Brent ниже 40 долларов за баррель, национальная валюта окажется под давлением, что позволит доллару преодолеть сопротивление на уровне 70 рублей и закрепиться над ним, полагает он.

Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что в пятницу курс рубля будет формироваться в диапазоне 69,2-71 рубль за доллар. "Если ЦБ РФ пойдет на ожидаемое нами активное снижение ключевой ставки на 100 б.п., до уровня 4,5%, давление на рублевую валюту может временно возрасти", — добавляет он.