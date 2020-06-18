МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,56%, до 5,34 доллара, "Новатэка" — не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 154,1 доллара, "Лукойла" — выросла на 0,94%, до 77,16 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,19%, до 5,5 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,2%, до 25,15 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,24%, до 27,18 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,08%, до 12,58 доллара, НЛМК — подорожали на 1,53%, до 19,88 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 1,25%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,56%, до 11,7 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,63%, до 19,06 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 1,52%, до 4,85 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 0,65%, до 12,32 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 0,62%, до 2,4 доллара.