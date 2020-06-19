МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу утром растут, поскольку спрос на безопасные активы подкрепляется опасениями по поводу второй волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,31%, или на 5,4 доллара — до 1736,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% — до 17,538 доллара за унцию.

Инвесторы предпочитают отказываться от рисковых активов в пользу более надежных, таких как золото, поскольку новые вспышки и рост числа зараженных во всем мире наводят на мысли о второй волне распространения коронавируса.

Кроме того, поддержку ценам на металл оказывает геополитическая напряженность. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что США при определенных условиях могут полностью порвать отношения с Китаем из-за ситуации вокруг Гонконга. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению нацбезопасности в специальном административном районе Гонконг. Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.

Готовящийся законопроект вызвал недовольство ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.

"Цены на золото в настоящий момент находятся в некотором равновесии. Они балансируют между геополитической ситуацией, опасениями, связанными с COVID-19, и надеждами на восстановление экономики", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.