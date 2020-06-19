МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") подала заявку на вторичный листинг (SPO) на Московской бирже, планирует начать торги к концу июня 2020 года, сообщает компания.

"Petropavlovsk Plc объявляет о подаче заявления и полного пакета документов для размещения обыкновенных акций компании на Московской бирже с включением в список ценных бумаг Первого уровня. Планируемое вторичное размещение дополняет первичный листинг компании на Лондонской фондовой бирже, где торговля обыкновенными акциями компании продолжится", — говорится в сообщении.

"Ожидается, что при условии принятия уполномоченным органом биржи решения о включении ценных бумаг в список, торговля обыкновенными акциями компании на Московской бирже начнется к концу июня 2020 года", — добавляет компания. Отмечается, что связи со своей заявкой на вторичный листинг компания не будет размещать или выпускать новые акции.