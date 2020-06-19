МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько ускорил рост после старта торгов на фоне укрепления рубля и дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск пятницы рос на 0,65% — до 2742,13 пункта, индекс РТС — на 0,84%, до 1241,04 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,6%, индекс РТС – на 0,41%.

К текущему моменту рубль растет к доллару на 27 копеек – до 69,59 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,37% — до 42,08 доллара за баррель.