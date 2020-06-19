МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись ростом на ожиданиях по коронавирусу и мерам борьбы с пандемией, при этом риски второй волны сохраняются, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,96%, до 2967,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,19%, до 1931,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,73%, до 24643,89 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,37%, до 2141,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,1%, до 5942,6 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,55%, до 22478,79 пункта.

Рынки несколько поддержал оптимизм по ситуации с коронавирусом после заявления ведущего эпидемиолога Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью. В четверг он заявил, что вспышка COVID-19 в Пекине уже взята под контроль. Ранее новый очаг инфекции был обнаружен на крупнейшем оптовом рынке "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай.

Росту индексов поспособствовала и динамика бирж США. В четверг американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,33%, что в том числе поддержало японский рынок, считают брокеры, чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

"Но опасения по второй волне заражений сдерживают инвесторов от дальнейших покупок… Инвесторы внимательно следят за событиями касательно второй волны, рассматривая это как основной фактор риска", — цитирует агентство мнение старшего менеджера Chibagin Asset Management Ёсихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).