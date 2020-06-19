МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Курс доллара немного снижается к мировым валютам в пятницу днем, рынки оценивают ситуацию вокруг пандемии коронавируса и риски второй волны заражений, а также экономические планы Евросоюза и отношения США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.06 мск курс евро к доллару рос до 1,1214 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1202 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,93 иены со 106,96 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 97,4 пункта.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает оставаться неопределенной. В ряде регионов продолжают фиксировать рост числа случаев заболевания. Рынки обратили внимание и на заявления ведущего эпидемиолога Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью. В четверг он заявил, что вспышка COVID-19 в Пекине уже взята под контроль.

"Даже если мы не увидим второй волны, новый рост случаев заражения демонстрирует, что все не вернется к норме еще долгое время", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.

Трейдеры ожидают и европейский саммит. Лидеры стран Евросоюза на видеосаммите в пятницу обсудят параметры создаваемого в ЕС антикризисного фонда. Ранее ЕК представила предложения по формированию фонда восстановления Евросоюза от кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Обсуждаться на саммите в пятницу будет не только фонд, но и связанный с ним финансовый план ЕС на 2021-2027 годы.

Инвесторы следят также за ситуацией в отношениях между США и Китаем. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты при определенных условиях могут полностью порвать отношения с Китаем из-за ситуации вокруг Гонконга.